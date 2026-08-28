Nusco, caso depuratore: sollecitato consiglio comunale straordinario Il coinvolgimento dei sindaci di Lioni e Sant’Angelo dei Lombardi

Il gruppo di opposizione "Uniti per Nusco" condivide la scelta di convocare una seduta straordinaria e aperta del consiglio comunale.

Il coinvolgimento dei sindaci di Lioni e Sant’Angelo dei Lombardi, dei vertici dell’Asi di Avellino e delle rappresentanze delle attività produttive insediate costituisce l'approccio istituzionale corretto per affrontare una problematica complessa che investe l'intero comprensorio dell'Alta Irpinia. Di fronte ai disagi che colpiscono la nostra comunità e il sistema produttivo locale, riteniamo prioritario superare inutili polemiche e i rimpalli di competenze.

I cittadini e le imprese chiedono risposte concrete, certezze e soluzioni definitive. Non è più il tempo dei rinvii, ma quello della responsabilità e dei fatti. In vista dell’assise cittadina, il gruppo "Uniti per Nusco" ribadisce la necessità assoluta di muoversi lungo tre direttrici fondamentali e non negoziabili:

1) Tutela dell'Ambiente e della salute pubblica: Il pieno efficientamento dell'impianto di depurazione e l'azzeramento dei disagi odorigeni devono essere perseguiti con la massima urgenza. La salvaguardia dell'ecosistema locale e il diritto alla salute dei residenti rappresentano il presupposto vincolante di ogni attività nell'area industriale.

2) Istituzione di un tavolo tecnico permanente: Proponiamo formalmente la nascita di un organismo stabile di monitoraggio sui rischi ambientali, che veda la partecipazione costante dei Comuni di Nusco, Lioni e Sant'Angelo dei Lombardi, dell'ASI, delle rappresentanze aziendali e degli organi di controllo (ARPAC e ASL) ed associazioni civiche ed ambientali. Uno strumento di coordinamento strutturato, fondamentale per garantire una vigilanza continua e prevenire ogni futura criticità.

3) Salvaguardia dei livelli occupazionali e del tessuto produttivo: Le aziende del territorio, assi portanti dell'economia e dell'occupazione locale, devono essere messe nelle condizioni di operare senza subire penalizzazioni o costi straordinari causati da disfunzioni infrastrutturali esterne. Difendere l'efficienza dei servizi industriali significa tutelare i posti di lavoro dei nostri concittadini e garantire il futuro economico del polo manifatturiero.

Il consiglio comunale straordinario dovrà essere una vera sede operativa, capace di sancire impegni scritti, cronoprogrammi certi e responsabilità definite. Con questo spirito di costruttiva collaborazione istituzionale, e con fermo senso del dovere verso la comunità, "Uniti per Nusco" darà il proprio contributo per giungere a una risoluzione rapida ed efficace. La nota del gruppo consiliare “Uniti per Nusco” è firmata da Francesco Biancaniello e Annamaria Prudente.