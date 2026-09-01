Bisaccia, pellet a prezzo vantaggioso ma è una truffa: denunciato 25enne Le indagini dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Bisaccia hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un 25enne della provincia di Caserta, ritenuto responsabile di truffa.

La casa a prezzo vantagioso

L’attività d’indagine ha avuto origine dalla denuncia sporta dalla vittima che, attratta da un annuncio pubblicato online relativo alla vendita di pellet a prezzo vantaggioso, aveva avviato una trattativa con l’inserzionista.

Il bonifico

Convinto della genuinità dell’offerta, il denunciante ha effettuato un bonifico di circa mille euro sul conto corrente indicato, senza tuttavia ricevere la merce acquistata né ottenere la restituzione dell’importo versato.

Le verifiche

Gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma, anche attraverso la ricostruzione dei flussi finanziari, hanno consentito di risalire all’identità del presunto responsabile, risultato titolare del conto corrente utilizzato per il raggiro.

Le indagini

Indagini di questo tipo rientrano nell’attività quotidiana svolta dai militari dell’Arma, costantemente impegnati nella prevenzione e repressione dei reati predatori.

L’apparente anonimato del web non rappresenta una garanzia di impunità: le competenze investigative e tecnologiche consentono sempre più spesso di individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia.