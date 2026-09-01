Notte di fuoco, il video della nube nera in Valle Caudina: allerta in Irpinia L'incendio nel Sannio e il risveglio tra fumi e miasmi preoccupa la Valle Caudina

È stata una notte di paura nel Sannio, con il cielo di Airola illuminato dalle fiamme e una gigantesca nube di fumo che ha invaso la Valle Caudina. Il vasto incendio nell’area Pip ha tenuto impegnati per ore i Vigili del Fuoco, intervenuti anche con i robot antincendio. Il vento ha poi spinto la nube verso altri comuni fino all'Irpinia, facendo scattare le ordinanze e l’invito a tenere porte e finestre chiuse. Tanta la preoccupazione tra i cittadini, mentre si attendono i risultati dei monitoraggi sulla qualità dell’aria.

Il vertice in Prefettura anche ad Avellino

Si è conclusa da pochi minuti una videocall istituzionale tra la Prefettura di Avellino, il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Avellino, l’ARPAC di Benevento ed i sindaci di Roccabascerana, San Martino V.C., Cervinara e Rotondi, convocate per monitorare l’evoluzione dell’incendio di Airola (BN) e definire le azioni a tutela della salute pubblica, alla luce dello spostamento della nube verso i comuni del Partenio causato dalle condizioni climatiche da questa notte.

?La ASL di Avellino fornirà a breve raccomandazioni ufficiali che tutti i Comuni adotteranno ed emetteranno per le rispettive comunità.

