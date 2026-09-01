Savignano Irpino: funziona il sistema comunale di videosorveglianza La soddisfazione del sindaco Fabio Della Marra

"Con la conclusione della stagione estiva, è tempo di bilancio. Per questo rivolgiamo un ringraziamento alla polizia municipale per l’importante attività svolta quotidianamente sul territorio. Nel corso degli ultimi mesi sono stati intensificati i servizi di controllo al territorio, con accertamenti anche in materia di rispetto delle norme del codice della strada e della prevenzione degli incendi in quella che è stata un’estate torrida. In questo ultimo caso va un plauso va anche al gruppo comunale di protezione civile per l’impegno e la dedizione sul campo".

Ad affermarlo con soddisfazione è direttamente il sindaco del comune di Savignano Irpino, Fabio Della Marra.

"Il controllo del territorio ha consentito di portate avanti specifiche e delicate attività di verifica e accertamento relative al rispetto dei regolamenti comunali, in particolare in materia di corretto conferimento dei rifiuti, con l’individuare di numerosi responsabili ed irrogazioni di sanzioni amministrative.

Quest’ultimo è un lavoro che spesso viene svolto lontano dai riflettori, con discrezione e senza clamore, ma che viene portato avanti ogni giorno con costanza e attenzione. Naturalmente non tutte le attività, specialmente quelle di polizia, possono o devono essere raccontate sui social.

Il sistema comunale di videosorveglianza si sta dimostrando, inoltre, uno strumento prezioso non soltanto sotto il profilo della prevenzione, ma anche quale concreto supporto alle attività di controllo e di tutela del territorio e proprio alla luce dell’utilità dimostrata, a breve inizieranno i lavori di potenziamento della videosorveglianza, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la capacità di controllo del territorio e mettere a disposizione delle forze dell’ordine strumenti sempre più efficaci".