Ariano, rami sporgenti e carreggiata ristretta a Brecceto: intervento del Comune

Cinque giorni fa la nostra segnalazione urgente all'amministrazione comunale di Ariano Irpino relativa al restringimento della carreggiata in località Brecceto, in piena curva. Parliamo della strada che da corso Vittorio Emanuele porta a contrada San Liberatore. Ecco il nostro articolo datato 27 agosto 2026.
Il problema per la verità era stato già segnalato da una settimana al comune e alla polizia municipale per motivi di sicurezza.
Lo scorso 26 agosto, da Brecceto a località Cesine, due uomini a bordo di un'auto avevano rischiato di centrare in pieno un'altra vettura che proveniva dalla direzione opposta, transitando a centro strada proprio a causa della vegetazione altissima e sporgente su uno dei due lati in particolare.
Stamane, ed è questa la buona notizia l'intervento su disposizione del comune, degli operai della cooperativa Irpinia Servizi diretta da Saverio Cuoco. Un lavoro curato nei minimi dettagli come sempre eccellente e sicurezza finalmente ripristinata.