Ariano, rami sporgenti sulla strada: appello al comune da Brecceto-Cesine

E' diventato assai rischioso raggiungere la zona di San Liberatore dall'imbocco di corso Vittorio Emanuele ad Ariano Irpino a causa della scarsa visibilità e restringimento della carreggiata, dovuta alla folta vegetazione presente in modo particolare su uno dei due lati in piena curva.
Il problema è stato già segnalato da una settimana al comune e alla polizia municipale per motivi di sicurezza, ma fino a questo momento nessun intervento.
Da Brecceto a località Cesine. E' di ieri sera l'ultimo incidente sfiorato per un soffio. Due uomini a bordo di un'auto hanno rischiato di centrare in pieno un'altra vettura che proveniva dalla direzione opposta.
"Ci vediamo costretti a transitare a centro strada, a causa dei rami sporgenti che vanno tagliati al più presto possibile. E vi è un serio pericollo anche per chi attraversa a piedi questo importante tratto di strada".
Giriamo la segnalazione a chi di competenza con la speranza che si possa intervenire con immediatezza.