Terrore a Santo Stefano del Sole: armato si barrica in casa per ore Colpo di pistola in aria. In serata i carabinieri hanno fatto irruzione: era a terra privo di sensi

Per quasi cinque ore si è barricato nella sua abitazione di Santo Stefano del Sole, nell'avellinese, con una pistola, dopo aver esploso un colpo in aria. L'uomo, 69 anni, è stato ritrovato steso a terra dai carabinieri dell'Aliquota primo intervento di Salerno, privo di sensi, con l'arma carica ancora in mano quando i militari hanno fatto irruzione.

L'allarme nel pomeriggio

A dare l’allarme sarebbe stata la moglie, che ha avvertito i vicini della situazione. L’uomo, sempre più spazientito, ha preso l’arma e ha esploso un colpo in aria, seminando preoccupazione tra i residenti. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia municipale e il sindaco Gerardo Santoli, mentre l’area veniva presidiata per garantire la sicurezza.

L'allerta in paese

Con il passare delle ore, i militari hanno richiesto l’intervento delle Api (Aliquota Pronto Intervento) dei Carabinieri di Salerno, il reparto specializzato chiamato a gestire situazioni particolarmente rischiose. Sono state ore di apprensione, con le forze dell’ordine impegnate a cercare di riportare la situazione alla calma e a convincere l’uomo a desistere.

Il malore

La svolta è arrivata intorno alle 20.30, quando gli operatori sono riusciti a fare ingresso nell’abitazione. Il 69enne è stato trovato a terra, ancora in possesso della pistola, in evidente stato di agitazione e, secondo le prime informazioni, probabilmente colto anche da un malore. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118. Dopo le prime cure, l’uomo si è ripreso ed è stato successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.