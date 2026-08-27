Avellino, è emergenza caldo: Campo Coni chiuso per 4 giorni La decisione del comune di Avellino

Il campo Coni chiuderà per quattro giorni. La decisione riguarda le giornate del 27, 28, 29 e 30 agosto, con orario di chiusura dalle 11 alle 18. Il motivo è l'ondata di caldo in corso, che ha spinto la Prefettura di Avellino a diramare una nota per l'emergenza calura. Misure straordinarie saranno adottate da molti sindaci per far fronte alle temperature eccezionali che interesseranno il territorio.

Orari e modalità di chiusura

Lo stop scatterà ogni mattina alle 11 e durerà fino alle 18, per quattro giorni consecutivi. Nelle ore centrali, le più critiche per le temperature, l'impianto resterà sbarrato. Nessuna attività sportiva sarà consentita nella fascia oraria indicata.

La misura si inserisce tra le precauzioni adottate per contenere i rischi legati al caldo estremo. Fuori da quella finestra oraria, il campo tornerà accessibile secondo i consueti orari di apertura.