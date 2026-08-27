Assalto in villa a Cesinali: banditi incappucciati in fuga, è allerta Colpo sventato grazie alla moglie di un noto professionista che ha fatto scattare l'allarme

Tre uomini hanno scavalcato la recinzione di una villetta a Cesinali e sono entrati nello studio ricavato all'interno dell'abitazione, di proprietà di un professionista noto in paese. Ad accorgersi della loro presenza è stata la moglie, che si è trovata i ladri davanti agli occhi e li ha messi in fuga. Il colpo è avvenuto in serata, l'ennesimo nella zona dopo una scia di furti registrati nelle sere precedenti sempre a Cesinali.

Furti seriali nel comune: residenti in allerta per le incursioni notturne

I tre si erano introdotti nella proprietà scavalcando il muro di cinta, per poi dirigersi verso lo studio del padrone di casa. La donna li ha sorpresi prima che riuscissero a portare via qualcosa. Bastato il suo intervento a farli scappare, senza che si arrivasse a un contatto diretto.

Cesinali e i furti in serie

Non è la prima volta che il paese finisce nel mirino dei ladri. Negli ultimi mesi i colpi messi a segno e tentati sono stati numerosi e a nulla sembra servire l'intensificarsi dei controlli delle forze dell'ordine. C'è allerta in paese e si susseguono richieste di intervento in più punti del comune irpino.