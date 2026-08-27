Situazione spettrale a Greci dopo l'ultimo grave incendio: indagini in corso Interi ettari di vegetazione agricola e boschiva distrutti. Ancora un gesto ignobile

Situazione spettrale a Greci in Irpinia, così come avvenuto negli anni scorsi a Montaguto. Ennesimo colpo al cuore nella Valle del Cervaro da anni devastata dai piromini, rimasti fino ad oggi impuniti.

Interi ettari di vegetazione agricola e boschiva sono andati distrutti. E' il bilancio pesante dell'ultimo grave incendio avvenuto nella giornata di ieri.

E' il sindaco Nicola Luigi Norcia a fare il punto della situazione:

"Incendio domato e nessun danno alle strutture, purtroppo ettari di vegetazione agricola e boschiva sono stati devastati. La natura farà il proprio corso e si rigenererà, al contrario l’idiozia umana non ha limiti e questo gesto ignobile ne è la conferma.

Le indagini dei carabinieri faranno chiarezza sull’accaduto, nel frattempo tutti noi siamo consapevoli che le aree percorse dal fuoco sono ormai sempre le stesse, una consuetudine.

Ringraziamo i volontari, il personale dei vigili del fuoco, dell'Aib comunità montana e della protezione civile Campania. Rivolgiamo un plauso alla dirigente Claudia Campobasso per la sua infinita disponibilità. Grazie per i tanti messaggi di solidarietà. Grazie a tutti i grecesi onesti, civili e responsabili".