Giglio di Villanova del Battista: "Orgogliosi delle nostre radici" E' il giorno della grande tirata in paese

E' il giorno della tirata del giglio a Villanova del Battista in onore di San Giovanni in Irpinia. Il momento tanto atteso dell'estate tanto caro al popolo villanovese è arrivato.

Alle 17.00 è fissata la partenza da piazza Ottaviano Silano fino a raggiungere dopo il calar del tramonto piazza Aldo Moro dove è in programma la grande festa.

La tradizione del giglio di Villanova del Battista affonda le radici nel passato.

"Non è solo grano, non è solo paglia. Per noi a Villanova del Battista - scrive Mattia Iorizzo - è qualcosa di sacro.

Vedere la mietilega entrare in campo, sentire il suo ritmo che trasforma lo stelo in fascio, significa vedere nascere le fondamenta del nostro giglio. È una preparazione che parte da lontano, fatta di pazienza, di mani esperte che conoscono la qualità della paglia e la bellezza del grano, elementi essenziali per costruire l’opera che porteremo in processione.

Vi è l'essenza di Villanova: la nostra fede, il nostro orgoglio contadino e la capacità di trasformare la materia grezza della terra in un simbolo di comunità. Ogni fascio raccolto è un passo verso questo giorno di grande festa.

Chi ha avuto la fortuna di vedere la costruzione del giglio sa quanto lavoro, quanta passione e quanto 'oro' serva per renderlo maestoso. Orgogliosi delle nostre radici".