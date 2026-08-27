Ariano. Premio teatrale, solo un rinvio, Pagliaro:"Siamo già pronti a ripartire" Luoghi belli, ricchi di storia, da vivere.

Luoghi belli, ricchi di storia, da vivere. E quando in uno di questi luoghi aggiungi un palco, il pubblico e le emozioni del teatro, quel fascino diventa qualcosa di ancora più speciale.

"Questo doveva essere il premio teatrale città di Ariano Irpino - afferma Alessandro Pagliaro - tre magnifiche serate da condividere insieme, con compagnie iscritte da nord a sud e il teatro protagonista nel cuore della nostra città.

Peccato, davvero, non poter vivere questa nuova edizione come l’avevamo immaginata. Ma ogni progetto nuovo ha bisogno di tempo: deve farsi conoscere, trovare i giusti canali, costruire il proprio pubblico e creare basi solide per poter crescere.

Per questo non considero quanto accaduto una fine. È soltanto un rinvio. E, anzi, oggi credo ancora di più che il premio teatrale città di Ariano Irpino possa diventare uno di quei grandi appuntamenti che questa città merita.

In autunno ripartiremo con un nuovo bando e nuove iscrizioni. E nell’agosto 2027, la 2ª edizione del premio teatrale città di Ariano Irpino vivrà qui, dove il cuore pulsante del centro storico farà da cornice a quello che vogliamo trasformare, anno dopo anno, in un luogo e un appuntamento di prestigio per il teatro".