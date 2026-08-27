Irpinia sacra, fede, folklore e tradizione: l'opera ricerca di Giovanni Ferrante Un libro sulle più importanti e suggestive manifestazioni della religiosità popolare in Irpinia

"Irpinia sacra". E' il titolo del volume di Giovanni Ferrante che verrà presentato questa sera ad Ariano Irpino nel museo civico di palazzo Forte. L'appuntamento è alle ore 18.00.

Introduce Carla Moccia, presidente associazione "Vizio di leggere". Seguiranno gli interventi del sindaco Mario Ferrante, Marika Luparella, Silvio Sallicandro editore, Giovanni Ferrante autore.

L’opera nasce dal desiderio dell’autore di approfondire e diffondere la conoscenza del ricco e variegato patrimonio culturale immateriale dell’Irpinia. Al centro della ricerca è posta in particolare la pietas popolare, o devozione del popolo, un fenomeno culturale profondo che amalgama elementi di fede, folklore e tradizione.

L’analisi del complesso sistema di valori, credenze e pratiche rituali delle diverse comunità irpine consente di entrare nel loro cuore pulsante e di comprendere il significato che questo prezioso retaggio assume per coloro che lo vivono e lo tramandano.

Vengono così passate in rassegna le più importanti e suggestive manifestazioni della religiosità popolare: il culto mariano, con particolare riferimento alle Madonne Nere; i riti che hanno come fulcro il grano (Tirata dei Carri e Processione dei Mezzetti) e il fuoco (Falò sacri); la Cavalcata di Sant’Anna, che si svolge nel comune di San Mango sul Calore; la tradizione del Majo nella Bassa Irpinia; le sfilate dei Battenti nei paesi del Mandamento di Baiano, ad Altavilla Irpina, a Mugnano del Cardinale e a Monteforte Irpino).

Una particolare attenzione è dedicata all’origine e alla diffusione del culto di San Michele Arcangelo, che è tra i santi più venerati in assoluto: ben dodici comunità irpine lo hanno scelto come proprio patrono, assegnandogli un posto di assoluta preminenza nella propria tradizione religiosa e culturale. Alla figura dell’Arcangelo sono legate manifestazioni della religiosità popolare molto affascinanti e coinvolgenti, come il Volo dell’Angelo, drammatizzazione dell’eter-na lotta tra il bene e il male, e la Tracciatura del solco dritto, cerimonia sacro-profana che affonda le radici nelle antiche pratiche magico-religiose della civiltà contadina e nel culto mediterraneo della Magna Mater.

Il capitolo conclusivo dell’opera esplora le possibilità di sviluppo socio-economico offerte dal cospicuo patrimonio immateriale dell’Irpinia, partendo dai dati incoraggianti di un’indagine sulle preferenze turistiche degli italiani svolta da Unioncamere per conto dell’osservatorio nazionale del turismo.