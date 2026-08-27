Ariano, Toni La Braca: "Rivendichiamo i nostri risultati" "Opere avviate, programmate e portate avanti con responsabilità"

"Sì, rivendichiamo questi risultati. Sono il frutto di un lavoro serio, costante e portato avanti con dedizione. E lo facciamo per voi, perché avete il diritto di conoscere e riconoscere ciò che è stato realizzato".

Inizia così la nota dell'ex assessore del comune di Ariano Irpino, Toni La Braca.

"La nuova illuminazione di piazza Plebiscito rientra nel progetto di rigenerazione delle cinque piazze, già avviato con gli interventi realizzati in piazza Enea Franza, piazza Garibaldi e nelle altre aree interessate.

Ma il lavoro non si è fermato al centro.

Da gennaio 2025 - continua La Braca - è in corso il percorso per estendere la nuova illuminazione anche alle periferie e alle contrade. Il primo lotto è in fase di realizzazione da diversi mesi, nonostante i ritardi burocratici. Il secondo lotto, già approvato dalla precedente amministrazione e finanziato con decreto Cdp da gennaio 2026, è pronto per essere messo a gara e consentirà di proseguire gli interventi in altre contrade.

Questi sono risultati concreti: opere avviate, programmate e portate avanti con responsabilità. L’unico vero rimpianto? Cinque anni sono davvero pochi, amico mio Enrico Franza Siamo comunque felici che ciò che già sapevamo oggi sia evidente anche a voi".