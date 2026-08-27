Gesualdo: doppio appuntamento di fede e tradizione in paese

Fervono i preparativi a Gesualdo per i solenni festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri e Maria Santissima del Rosario in programma, il 29 e 30 agosto 2026.
L'Arciconfraternita del Santissimo Rosario e la parrocchia di San Nicola di Bari e Antonino Martire annunciano i solenni festeggiamenti.
Un doppio appuntamento di fede e tradizione molto sentito dalla comunità gesualdina, che culminerà con il tradizionale volo dell'angelo.
Programma religioso. Fino al 29 agosto: settenario di preparazione. Ore 18:30 santissimo rosario, ore 19:00 santa messa. Sabato 29 Agosto 2026 ore 19.00 celebrazione solenne presieduta da Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia.