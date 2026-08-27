Frigento: festa del raccolto e benedizione dei mezzi agricoli Fede e tradizione nelle aree interne

Si rinnova alla frazione Pila ai Piani di Frigento in Irpinia, la festa del raccolto e la benedizione dei mezzi agricoli davanti alla cappella di San Ciriaco. A promuoverla, la parrocchia Maria Santissima Immacolata.

Un momento di fede e tradizione in segno di ringraziamento a Dio per i frutti della terra e il lavoro degli agricoltori.

L’appuntamento è per questa sera presso la cappella di San Ciriaco, in località Parco, Pila ai Piani, Frigento.

Ecco il programma:

Ore 18:30 Recita del santo rosario

Ore 19:00 Santa Messa con la benedizione dei mezzi agricoli e dei prodotti del raccolto. A seguire, agape fraterna offerta dalle volontarie della parrocchia, momento di condivisione e convivialità per tutta la comunità

La festa del raccolto rappresenta un’occasione per affidare alla protezione del Signore il lavoro nei campi, le famiglie e l’intero territorio, in un clima di preghiera, gratitudine e unità. L’invito è esteso a tutti: fedeli, agricoltori, famiglie del paese e forestieri. Foto tratta dalla locandina dell'evento.