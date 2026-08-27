Frigento: festa del raccolto e benedizione dei mezzi agricoli

Fede e tradizione nelle aree interne

frigento festa del raccolto e benedizione dei mezzi agricoli

L’appuntamento è per questa sera presso la cappella di San Ciriaco, in località Parco, Pila ai Piani, Frigento...

Frigento.  

Si rinnova alla frazione Pila ai Piani di Frigento in Irpinia, la festa del raccolto e la benedizione dei mezzi agricoli davanti alla cappella di San Ciriaco. A promuoverla, la parrocchia Maria Santissima Immacolata.

Un momento di fede e tradizione in segno di ringraziamento a Dio per i frutti della terra e il lavoro degli agricoltori.

L’appuntamento è per questa sera presso la cappella di San Ciriaco, in località Parco, Pila ai Piani, Frigento.

Ecco il programma: 

Ore 18:30 Recita del santo rosario
Ore 19:00 Santa Messa con la benedizione dei mezzi agricoli e dei prodotti del raccolto. A seguire, agape fraterna offerta dalle volontarie della parrocchia, momento di condivisione e convivialità per tutta la comunità

La festa del raccolto rappresenta un’occasione per affidare alla protezione del Signore il lavoro nei campi, le famiglie e l’intero territorio, in un clima di preghiera, gratitudine e unità. L’invito è esteso a tutti: fedeli, agricoltori, famiglie del paese e forestieri. Foto tratta dalla locandina dell'evento. 

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