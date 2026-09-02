Rogo Airola, sindaci irpini pronti a presentare esposto in Procura Anche oggi scuole chiuse in Valle Caudina

Anche oggi scuole chiuse nei comuni della valle Caudina, in provincia di AVELLINO, interessati dalla nube sprigionatasi lunedì pomeriggio dall'incendio che ha distrutto un deposito di materie plastiche ad Airola (Benevento). L'Arpac ha posizionato un laboratorio mobile nel comune di Rotondi per rilevare l'eventuale presenza di diossine e altri inquinanti: i primi risultati dovrebbero essere comunicati nelle prossime ore. "Un episodio (quello dell'ncendio, ndr) di inaudita gravità", scrivono in una nota i sindaci irpini e sanniti di San Martino Valle Caudina, Roccabascerana, Montesarchio e Pannarano: chiedono di fare massima chiarezza su quanto accaduto alla Eco Energy di Airola e annunciano di essere pronti, come parti lese, a presentare un dettagliato esposto alle Procure di AVELLINO e Benevento. Sulla stessa posizione la Cisl-Funzione Pubblica Irpinia-Sannio: "Comprendiamo la necessità di evitare allarmismi -scrive in una nota il sindacato- ma vogliamo avere risposte su cosa stanno respirando i lavoratori delle aziende insediate nelle zone interessate: per questo è necessario conoscere al più presto i risultati dei rilevamenti di Arpac per poter avere un quadro attendibile e certo sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro".