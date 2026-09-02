Cingliali ad Ariano: ampliamento del piano di controllo sul territorio L'amministrazione comunale ottiene un importante risultato da parte della Regione Campania

Un importante risultato per l’amministrazione comunale di Ariano Irpino nella gestione dell’emergenza cinghiali.

A seguito delle segnalazioni, delle richieste e dell’attività di interlocuzione portata avanti dal comune in particolare su richiesta e sollecitazione del sindaco e dell'assessore all'agricoltura e all'ambiente Sara Pannese, la regione Campania ha ampliato gli interventi di controllo e contenimento della specie sul territorio comunale.

Con il decreto Dirigenziale n. 104 del 1° settembre 2026, la Regione ha modificato e integrato il precedente provvedimento del 18 marzo, accogliendo le criticità evidenziate dall’Amministrazione e dai cittadini.

Oltre alle aree già interessate di Petrara, Festola, Cesine e Via Tigli, il piano viene ora esteso alla zona del Cimitero, Valleluogo/Casavetere, Via Fontananuova, Via Viggiano, Torreamando, Sant’Angelo a Torricelli, Stillo, Serra, Loreto/Variante, San Tommaso, Via Cannelle, Via Turco-Cariello e Monte Cifo.



Si tratta di un ampliamento significativo che consente di intervenire in un numero maggiore di zone interessate dalla presenza dei cinghiali, dando seguito alle numerose segnalazioni raccolte dall’Amministrazione comunale.

Gli interventi prevedono la cattura mediante gabbie mobili “Pig Brig” e il prelievo da punti fissi nella Zrc Ariano Irpino-Melito Irpino, con il coinvolgimento di 12 coadiutori iscritti all’albo provinciale, il supporto dei veterinari dell’Asl di Avellino e la vigilanza dei carabinieri tutela forestale. Inoltre è prevista la possibilità di spostare le gabbie in base alle segnalazioni successive.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Ferrante continuerà a monitorare la situazione e a mantenere alta l’attenzione, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini, tutela delle attività agricole e sicurezza della circolazione stradale.