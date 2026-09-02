Avellino, addio a Vincenzo Apicella il gioielliere gentiluomo Domani i funerali nel Santuario del Santissimo Rosario del Corso Vittorio Emanuele

Dolore e cordoglio ad Avellino per la morte del gioielliere Vincenzo Apicella, storico decano del commercio del capoluogo. Vincenzo Apicella, presenza raffinata e cortese del salotto buono della città, ha fatto la storia del commercio di Avellino, nella storica sede della sua gioielleria all'incrocio tra via Matteotti e il Corso Vittorio Emanuele. Ondata di commozione e ricordi in città, dove la notizia della triste dipartita si è rapidamente diffusa.

Domani i funerali

A dare il triste annuncio i figli Eliano, Alessandra e Marcello, gli adorati nipoti Lorenzo, Allegra, Eliano, Francesco, la sorella Rosa, i cugini e i parenti tutti. Le esequie avranno luogo domani 3 settembre, ore 16,15, muovendo dal Corso Vittorio Emanuele numero 307 per il Santuario del Santissimo Rosario al Corso Vittorio Emanuele, dove sarà celebrato il rito religioso alle ore 16.30.