Foto di un uomo con mazza e coltello di notte ad Ariano: è una bufala Le forze dell'ordine tranquillizzano la popolazione: non risulta alcuna segnalazione al 112 e 113

Non c'è stata nessuna segnalazione ai centralini delle forze dell'ordine relativa alla presenza di un uomo solitario vestito di nero con un cappello bianco e rosso a cilindro alto e armato di mazza e coltello in giro per le strade di Ariano Irpino da via fontananuova e piazza plebiscito.

Le foto che da stamane sono diventate virali, facendo il giro del web e allarmando intere famiglie e bambini non sono nient'altro che una bufala, realizzata da imbecilli attraverso l'intelligenza artificiale .

Fanno parte di un trend horror virale su tik tok in cui le persone si aggirano di notte vestite con questo costume.

Le forze dell'ordine hanno avviato comunque le relative indagino al fine di individuare i responsabili di tale gesto sconsiderato. Oltretutto il riferimento ad Ariano Irpino, non corrisponde neppure nelle immagini relative a strade e piazza, completamente diverse dalla realtà. Non ha avuto dubbi sin dall'inizio sulla stupidità del gesto generato dall'intelligenza artificiale il vice questore del commissariato di polizia Giulio Masini. La polizia ha comunque svolto tutti gli accertamenti necessari al fine di poter tranquillizzare la popolazione.

Si tratterebbe in ogni caso di un fenomeno noto in alcuni stati del mondo e in Italia che genera allarmismo tra la popolazione al solo scopo di accumulare visualizzazioni o condivisioni sui social network.