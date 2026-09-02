Avellino, Insigne saluta dopo l'addio: "Da questa esperienza porto via tanto" Le parole dell'ex attaccante biancoverde, passato al Catania nell'ultimo giorno di mercato

Roberto Insigne ha affidato ai social il suo saluto all’Avellino dopo la conclusione della sua esperienza in biancoverde. L’attaccante ha pubblicato un messaggio per ripercorrere il percorso vissuto con il club e guardare al prossimo capitolo della sua carriera. “Avellino, è arrivato il momento di salutarsi. È stata un'esperienza fatta di momenti belli e momenti meno belli, di persone che porterò con me e di situazioni che, invece, mi hanno insegnato qualcosa. Non sempre le cose vanno come si immaginano... non tutto dipende da te e non sempre puoi decidere come vanno le cose o come finiscono le storie. Ogni esperienza lascia qualcosa. E io da questa esperienza porto via tanto! Grazie alle persone che hanno condiviso con me questo percorso e a chi mi è stato vicino. Adesso si volta pagina... con la voglia di dimostrare quello che posso dare!”.