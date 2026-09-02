Avellino, fissata la presentazione dei nuovi acquisti: appuntamento allo Store Saranno sei i volti nuovi che avranno modo di abbracciare i tifosi

È fissato per domani alle ore 11 l’appuntamento con i nuovi acquisti dell’Avellino. Il club biancoverde presenterà ufficialmente i calciatori arrivati nel corso dell’ultima sessione di mercato, con l’incontro che si terrà presso lo store ufficiale della società, sito in via Cannaviello. Saranno sei i volti nuovi che avranno l’occasione di presentarsi alla piazza: Adamo, Berenbruch, Cheddira, Di Bitonto, Di Paolo e Missori. Un appuntamento dedicato ai nuovi innesti della rosa, chiamati a vivere da protagonisti la nuova stagione con la maglia dell’Avellino. La presentazione rappresenterà il primo momento ufficiale nel quale i sei calciatori potranno incontrare direttamente l’ambiente biancoverde al di fuori del terreno di gioco. Per loro ci sarà dunque la possibilità di salutare i tifosi e raccontare le prime sensazioni legate all’arrivo ad Avellino.