Strade sicure, Salvini porta i militari nelle strade: Avellino nell'elenco Anche Avellino tra i capoluogo scoperti dall'operazione "Strade sicure"

“La gente ci chiede più sicurezza, più controlli e una maggiore presenza dello Stato sul territorio. Per noi è una priorità. Ecco perché la Lega è al lavoro per rafforzare l’operazione ‘Strade Sicure’ e portare a 10mila i militari a presidio delle strade e delle stazioni italiane, rispetto agli attuali 6.800. L’obiettivo è aumentare la presenza dei militari, soprattutto nelle zone più sensibili, e arrivare a proteggere anche i 61 capoluoghi – da Nord a Sud – che oggi ne sono ancora sprovvisti. Una proposta concreta e realizzabile. Per farlo servirebbero risorse pari a poco più di 100 milioni di euro l’anno, l’equivalente degli utili realizzati da una grande banca in pochi giorni”. Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini. Secondo quanto riferisce il partito di via Bellerio “dagli ultimi dati, alcuni tra i capoluoghi ancora scoperti dall’operazione ‘Strade Sicure’: Alessandria, Pavia, Trento, Belluno, Pordenone, La Spezia, Ravenna, Arezzo, Pesaro, Terni, Latina, Pescara, Campobasso, Avellino, Lecce, Matera, Siracusa e Cagliari”.