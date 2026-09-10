Rotondi, violenza sessuale e stalking: condannato a 8 anni e 4 mesi 20enne Atti in procura per alcune dichiarazioni rese dai testi della difesa durante il processo

di Paola Iandolo

E' stato condannato a otto anni e quattro mesi di reclusione il 20enne accusato di stalking e violenza sessuale nei confronti dell'ex. Ad emettere la sentenza il tribunale di Avellino presieduto dal giudice Lucio Galeota nei confronti del giovane difeso dagli avvocati Vittorio Fucci e Daniela Martino. Episodi che sarebbero stati commessi nei confronti dell'ex di Montesarchio difesa dall'avvocato Giovanna Coppola, stamane sono state accolte tutte le istanze difensive. Ma non solo. Il tribunale, dubitando della veridicità delle dichiarazioni, ha trasmesso gli atti in procura per alcune dichiarazioni testimoniali rese dai testi della difesa durante il processo. Il tribunale ha condannato il giovane anche alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione da ogni incarico nelle scuole frequentate da minori. Inoltre, dopo l'espiazione della pena, per la durata di un anno dovrà essere sottoposto alla misura di sicurezza e al divieto di avvicinarsi alla persona offesa e di divieto di svolgere lavori a contatto con dei minori e dovrà informare gli agenti sugli spostamenti. Il giovane, tutt'ora sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Rotondi, con il braccialetto elettronico e al divieto di avvicinamento alla persona offesa, è stato condannato anche al risarcimento della parte civile.

Le richieste avanzate a luglio

Ricordiamo che a luglio erano stati chiesti tre anni di reclusione per stalking, ed era stata invocata l'assoluzione per un episodio di violenza sessuale per il 22enne di Rotondi, difeso dagli avvocati Vittorio Fucci e Daniela Martino, finito davanti al tribunale per due episodi di violenza sessuale e di stalking nei confronti dell’ ex ragazza, 23 anni di Montesarchio. Per altri due episodi di violenza sessuali - finiti al centro delle indagini dopo la denuncia della giovane - pende una richiesta di rinvio a giudizio per il giovane, davanti al Tribunale dei Minorenni di Napoli. Il Pm, a seguito delle prove acquisite in dibattimento, aveva richiesto l’assoluzione per i reati più gravi, ovvero per l'episodio di violenza sessuale e aveva chiesto la condanna solo per stalking. La parte civile, rappresentata dall'avvocato Giovanna Coppola, aveva duramente contestato la richiesta del Pm. Sempre a luglio era stata rigettata anche la richiesta di revoca della misura dell'obbligo di dimora a Rotondi per il giovane imputato.