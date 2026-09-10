Incidenti stradali, estate tragica in Irpinia: 3 morti in 7 giorni

Sei vittime in un'estate rosso sangue sulle strade in Irpinia, 3 vite spezzate negli ultimi sette giorni. Da giugno ad oggi sono 6 le vittime delle strade killer in provincia di Avellino. Un bilancio pesantissimo per l'Irpinia, la sua comunità.
La morte di Marco Iuliano
Risveglio tragico in alta Irpinia oggi per la morte di un operaio di Nusco. La scorsa notte, poco prima dell'alba sulla statale Ofantina Sette Bis, è morto in un tragico incidente stradale Marco Iuliano (nella foto il terzo da sinistra, ndr). L'operaio 46enne di Nusco è deceduto nel tragico impatto contro un autocompattatore nella galleria Taglia Bosco.
La morte di Dario Viscido in A16
Venerdì la morte di Dario Viscido (il primo da sinistra, ndr) , 50enne ebolitano in una drammatica carambola, avvenuta nella galleria di Montemiletto in A16.
La tragedia di Zungoli
Solo tre giorni fa la morte di Marco Della Vista (nella foto al centro, ndr), 45enne di Zungoli, morto in contrada Piano dell'Olmo in un violento impatto contro un muretto. Nuovo croci sull'asfalto in un bilancio tragico di un'estate drammatica in provincia di Avellino.
Stanotte la morte di Marco Iuliano che stava rientrando a casa, dopo aver trascorso una serata spensierata tra amici, quando per cause da accertare è rimasto vittima del tragico incidente sull'Ofantina.