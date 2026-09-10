Ferrante: "Intesa su riordino rete stradale campana rafforza viabilità"

“L’intesa sul riordino della rete stradale in Campania rappresenta un intervento di razionalizzazione che consente di assicurare maggiore continuità funzionale agli itinerari viari, in particolare nell’area di Grottaminarda, e di rendere più coerente l’assetto delle competenze tra rete statale e regionale.
Si tratta di intervento che ho seguito con particolare attenzione, attraverso un costante confronto con il territorio, per recepirne le esigenze e tradurle in una proposta di riordino capace di rispondere alle esigenze di mobilità. Il provvedimento, nello specifico, prevede la riclassificazione a strada statale di un tratto della S.p91 e contestualmente la declassificazione di un tratto della Ss90 ‘delle Puglie’.
Un’operazione che non amplia il perimetro della rete affidata ad Anas e non ha dunque oneri per la finanza pubblica, ma che rafforza il sistema della viabilità nei territori interessati assicurando una gestione più efficace dei collegamenti e una migliore integrazione tra i diversi assi stradali.
Prosegue così il percorso di riordino e ottimizzazione della rete viaria campana, volto a garantire una gestione più razionale e funzionale delle infrastrutture”.
Lo dichiara il sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia, a margine della Conferenza Stato Regioni in merito all’intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente la declassificazione e la riclassificazione di tratti stradali ricadenti nella Regione Campania.