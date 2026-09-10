Ariano, sicurezza stradale rione Martiri: si pensa a strisce pedonali rialzate

"I cittadini hanno ragione sulla questione sicurezza nel rione Martiri ad Ariano Irpino e questa amministrazione comunale non lascerà nulla al caso. Stiamo lavorando di concerto con il comandante della polizia municipale per adottare tutte le misure utili e necessarie di prevenzione".
Ad affermarlo è l'assessore Raffaela Manduzio che sta seguendo con particolare attenzione la vicenda già da tempo.
Quale potrebbe essere una soluzione efficace:
Si pensa all'installazione di dispositivi fisici rialzati sulla carreggiata, da non confondersi con dossi, per costringere i conducenti a ridurre la velocità dei veicoli. Questo dovrebbe riguardare sia Martiri vecchi e nuovo che Cardito. Il comune si farà carico degli interventi trovando le risorse necessarie.
Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, il comune è in attesa del ripristino di alcuni tratti interessati da lavori di scavo per poi poter ricalcare le strisce già esistenti. La situazione dunque è sotto controllo.