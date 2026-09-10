Ariano: a scuola, camminando sui marciapiedi tra i rovi Accade nel rione Martiri vecchi

A scuola, camminando sui marciapiedi tra i rovi. Accade nel rione Martiri vecchi ad Ariano Irpino. A segnalarlo è Riccardo Moschella, un genitore: "Oggi sono iniziate le lezioni in alcuni istituti e questa è la situazione a rione martiri con marciapiedi impraticabili".

Nel rione Cardito, grazie a San Giovanni Checa, il volontario modello del rione si è provveduto a pulire l'area antistante la scuola media Mancini ed elementare e materna Gabriele Grasso.

La presenza di erba alta è un problema che purtroppo riguarda molte zone della città. Avevano suggerito all'amministrazione comunale, rotatorie con ciottoli bianchi, decorazioni e scritte di benvenuto in città all'interno. Si risparmierebbero in questo modo anche somme ingenti per i lavori di sfalcio continui dell'erba spesso affidati a ditte esterne. Non è stata presa in considerazione.

La villa comunale versa in condizioni di degrado, dagli alberi ormai malati alla mancanza di una manutenzione costante.