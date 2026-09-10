Il sindaco Pizza: "Nuovo stadio? Proposta interessante dall'U.S. Avellino" Il primo cittadino: "Occorrono valutazioni tecniche e giuridiche, ma c'è una buona proposta"

"La proposta va nella direzione che noi avevamo auspicato. Avevamo sempre detto che, piuttosto che fare le cose da soli, preferivamo farle insieme anche all'U.S. Avellino perché crediamo che sia la soluzione migliore per tutti, quella di lavorare insieme, come è giusto che accada in ogni circostanza. Da questo punto di vista la proposta dell'U.S. Avellino è interessante, la stiamo valutando": così il sindaco di Avellino, Nello Pizza, sulla prospettiva per il nuovo stadio "Partenio-Lombardi".

"Step da affrontare, ma interesse comune"

"Bisognerà fare una valutazione sia di carattere tecnico che giuridico, oltre che a una valutazione di carattere politico. Si dovrà verificare anche la disponibilità della Regione a finanziare un progetto che possa essere fatto in forma di partenariato con una società sportiva. Ci sono una serie di step da affrontare, ma di fondo c'è una buona proposta che valuteremo con attenzione. C'è un interesse comune, il progetto prevede la realizzazione del nuovo impianto in varie fasi con la conferma della squadra al Partenio-Lombardi. C'è una serie di elementi, ma dobbiamo confrontarci con vari passaggi necessari": ha aggiunto il primo cittadino del capoluogo irpino.