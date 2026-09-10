Avellino - James Rodriguez, proseguono i contatti: la situazione Prima offerta, ancora distanza, rilancio nella notte da parte del club biancoverde

Giovedì è sempre stato indicato come la giornata chiave nella trattativa Avellino - James Rodriguez e si conferma come la fase clou nei contatti tra il club biancoverde e l'entourage della stella colombiana con le 7 ore di fuso orario tra Roma (10.54) e Bogotà (3.54).

Prima offerta, poi il rilancio nella notte

Nella giornata di ieri l'Avellino ha formulato la prima offerta ufficiale al calciatore: contratto fino al 30 giugno 2027 con rinnovo automatico 2028 in caso di promozione in Serie A. La società biancoverde ha proposto una cifra sull'1,5 milioni di euro più bonus legati a presenze e obiettivi e con la massima serie conquistata il nuovo accordo prevederebbe una base molto più alta. Le parti risultano distanti, ma non tantissimo: l'entourage del colombiano non ha accettato la prima offerta, ma non ha chiuso alla prosecuzione dei contatti, rinnovati nella notte con una nuova proposta biancoverde, più vicina alla richiesta di James.

Nodo diritti d'immagine

L'ex Real Madrid e Bayern Monaco punta a un biennio da protagonista con la prospettiva Copa America 2028. C'è comunque il nodo diritti d'immagine all'interno dell'affare che vale come ago della bilancia nella trattativa tra James Rodriguez e l'Avellino.