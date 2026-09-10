Maltempo, scatta l'allerta meteo in Campania: da stasera temporali e grandinate In arrivo grandine, raffiche di vento e fulmini

La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valida dalle 22 di oggi giovedì 10 settembre fino alle 14 di domani venerdì 11 settembre, su tutta la Campania.

Rovesci e temporali

Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, soprattutto nelle ore notturne. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità: i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione e saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte e causare la caduta di alberi o rami.

Rischio idrogeologico

L’avviso emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale e diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU) evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.

Forte vento e grandinate

In ordine alle possibili raffiche di vento, si ricorda altresì alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.