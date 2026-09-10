Avellino Basket, Serpilli: "Gruppo solido e con grande entusiasmo" È nipote di Achille Polonara: "Sarà emozionante vivere questa stagione insieme"

"Sin dal primo giorno il gruppo solido è sembrato solido, compatto questo si vede anche in campo e credo questo sia importante": ecco Michele Serpilli per le prime parole da giocatore dell'Halley Campania Avellino Basket. "A Verona ho avuto modo di vivere un momento formativo della mia carriera. Non è stato facile vincere il campionato, ma ho capito come riuscire nell'impresa di trionfare in un torneo difficile come la Serie A2. Ad Avellino porto questo mio passato recente e la positività per raggiungere l’obiettivo e da mantenere anche nei momenti complicati": ha spiegato Serpilli, nipote di Achille Polonara, vice allenatore nello staff biancoverde.

Il cestista è nipote di Achille Polonara

"Per me è stato sempre uno stimolo, se faccio questo mestiere è anche perchè lo vedevo giocare. L'ho sempre seguito, lui ha seguito me non facendomi mancare il supporto. Vivere insieme questa stagione sarà stimolante": ha affermato Serpilli. "Coach Di Carlo l’ho conosciuto a Montegranaro, mi stima e mi da tanta fiducia. Avverto queste vibes positive, che mi permettono di giocare con maggiore leggerezza": ha aggiunto.