La tragica morte di Marco a Zungoli: domani l'autopsia ad Ariano Ad eseguirla sarà il medico legale Elena Picciocchi

Sarà eseguito domani, sabato 12 settembre in mattinata nell'obitorio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino da parte del medico legale Elena Picciocchi, l'esame autoptico sul corpo di Marco Della Vista, il 45enne morto in un tragico incidente stradale nella serata di domenica scorsa.

A disporla, il sostituto procuratore che conduce l'inchiesta, Maria Dolores De Gaudio. Non si esclude che i funerali possano essere celebrati a Zungoli, il giorno successivo e cioè domenica 13 settembre. Al momento è una ipotesi che potrà essere confermata solo dopo l'autopsia.

Marco era alla guida della sua opel astra quando per cause in corso di accertamento si è schiantato contro un muretto sporgente di cemento armato, per poi capovolgersi con egli stesso all'interno sul lato guida. Un impatto violentissimo che nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi non gli ha dato scampo.