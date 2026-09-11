Sangria Party,18esima edizione per l'evento di Salza Irpina Il forum dei giovani torna con l'attesissimo evento

E' tutto pronto a Salza Irpina per la nuova edizione del Sangria Party, organizzato dal Forum dei Giovani.

Il Sangria Party più atteso dell'anno è finalmente alle porte, e promette di essere un'esplosione di musica, risate e, naturalmente, tanta sangria.

Dalle ore 20:00, Piazza Michele Capozzi si trasformerà nel cuore pulsante della festa. Tra i protagonisti della serata: Yuri Menna, il cantautore che ci farà sognare con le sue melodie, e Dj AnRì, pronto a farci scatenare sulla pista con i suoi ritmi travolgenti. Sarà una notte all'insegna del divertimento, dove la musica e l'allegria saranno gli ingredienti principali.

Oltre alla musica, gli ospiti potranno gustare la deliziosa sangria, che scorrerà a fiumi per tutta la notte. Un'occasione perfetta per brindare con gli amici, e divertirsi con gioia.