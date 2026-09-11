Morte Bonino, Pizza: addio ad una mente libera e coraggiosa, buon vento Emma Il cordoglio del sindaco di Avellino

"Con la scomparsa di Emma Bonino, l'Italia e l'Europa perdono una delle menti più libere, lucide e coraggiose della nostra storia repubblicana. A nome mio, dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità di AVELLINO, esprimo il più profondo cordoglio per la perdita di una donna straordinaria, che ha fatto dell'impegno civile e della difesa dei diritti e delle libertà individuali la missione di una vita intera. La sua eredità politica e morale resterà un faro insostituibile per tutti noi e per le future generazioni. Buon vento, Emma!". Così in una nota il sindaco di AVELLINO, Nello Pizza.