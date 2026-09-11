America's cup, stasera su Otto Channel torna "Punto di vista" alle 20.20 Nel programma del direttore Melillo a confronto l'assessore Armato e Di Porzio di Confcommercio

Dopo la straordinaria serata per l’Eurovolley in Piazza del Plebiscito ora si guarda all’America’s cup. E di questa nuova sfida per la città di Napoli e per la Campania si parlerà stasera su Otto Channel tv nella prima puntata della nuova stagione del programma settimanale "Punto di vista".

A confronto nella trasmissione condotta dal direttore di Otto Channel tv, Pierluigi Melillo, ci saranno negli studi di Napoli dell'emittente campana, l’assessore al turismo e alle attività produttive del comune partenopeo, Teresa Armato, e il presidente di Confcommercio Napoli Massimo Di Porzio, titolare dello storico ristorante "Umberto" di Napoli. L’appuntamento con "Punto di vista" è per stasera a partire dalle 20.20 sul canale 16 di Otto Channel tv.