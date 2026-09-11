Ariano: mezzogiorno di fuoco nel vero senso della parola a Cardito Lavori di scavo in pieno giorno e la statale 90 delle puglie si blocca

Mezzogiorno di fuoco nel vero senso della parola lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino. Lavori di scavo in pieno giorno e Cardito si blocca totalmente. E' dovuta intervenire una pattuglia della polizia municipale su disposizione del comandante Angelo Bruno per fermare un cantiere, verificare le relative autorizzazioni e far defluire il traffico soprattutto in direzione Foggia, lungo un'arteria già di per se in affanno. Auto, mezzi pesanti della ferrovia per i lavori dell'alta capacità, pullman.

E' stato un inferno da località Serra a Cardito. Problemi anche dalla direzione opposta a causa di un altro intervento in atto relativo alla pubblica illuminazione ma qui in maniera lieve con una movimentazione di traffico meno consistente grazie alla rapidità dell'intervento.

Proteste comprensibili da parte degli automobilisti. Lavori che vanno eseguiti in fasce orarie meno trafficate o di notte. E' inconcepibile a prescindere dalle autorizzazioni che opere non di somma urgenza vengano eseguite in pieno giorno.