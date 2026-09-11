Avellino Basket: è la vigilia del test contro Ruvo di Puglia Ingresso gratuito al PalaDelMauro (domani palla a due alle 19.30)

Domani (ore 19.30) l'Halley Campania Avellino Basket ospiterà la Crifo Wines Ruvo di Puglia al PalaDelMauro per un nuovo test nella preseason. "Per l’Halley si tratta di un test dall'alto valore indicativo: i pugliesi guidati da coach Stefano Rajola saranno infatti avversari diretti della squadra di coach Gennaro Di Carlo nel prossimo campionato di Serie A2 OldWildWest. - si legge nella nota diffusa dal club biancoverde - Tra le fila degli avversari spicca Riccardo Chinellato, che due anni fa ha vinto il campionato di Serie B Nazionale con i biancoverdi".

Ingresso gratuito al PalaDelMauro

Oltre l'ex avellinese gli spot dei giocatori statunitensi sono occupati da Jazz Johnson e Dustin Hogue veterani ormai del campionato italiano. Dopo il test della scorsa settimana contro Scafati e Napoli Est, l'Halley si mette alla prova contro un team di pari categoria. L'incontro sarà anche il primo vero abbraccio stagionale tra la squadra e la propria tifoseria: l'ingresso è gratuito, un'occasione perfetta per vivere dal vivo un gustoso antipasto del prossimo torneo di A2".