Funicolare di Montevergine: guasto alla linea aerea A bordo della vettura 1, partita da valle, si trovavano 57 passeggeri

Questa mattina, durante la corsa delle ore 9:00 della Funicolare di Montevergine, il tronco di una pianta secca, caduto da una proprietà privata confinante con il percorso della funicolare, ha interessato la linea aerea della vettura 2, che in quel momento viaggiava in discesa da monte ed era senza passeggeri a bordo, provocando la rottura della rete e la conseguente interruzione dell’alimentazione elettrica dell’impianto.

A bordo della vettura 1, partita da valle, si trovavano 57 passeggeri.

A seguito dell’interruzione dell’alimentazione si è regolarmente attivato il sistema di sicurezza dell’impianto. Il personale tecnico è intervenuto utilizzando il sistema a batteria per effettuare in sicurezza le operazioni necessarie e consentire alla vettura 1 di raggiungere la stazione di monte, quella più vicina.

Completata questa operazione, il sistema è stato riattivato secondo le procedure di sicurezza, consentendo successivamente di riportare a valle la vettura 1 con i 57 passeggeri a bordo.

Nessuna apprensione per i passeggeri a bordo. L’impianto è attualmente non fruibile. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la linea aerea e consentire la riapertura al pubblico nel più breve tempo possibile.