Monteforte, programma gol: prolungati tirocini in corso La soddisfazione dell'amministrazione comunale

Più tempo per dare continuità alle esperienze già avviate nell’ambito del programma Gol: "Garanzia occupabilità lavoratori".

I tirocini attualmente in corso potranno essere prolungati fino a una durata complessiva di 12 mesi per i tirocini di inclusione e di 9 mesi per quelli extracurriculari. Gli eventuali periodi di sospensione non saranno conteggiati nella durata effettiva del percorso.

Lavoro e inclusione, dunque, continuano ad essere i cardini dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Siricio.

Grazie alla giunta, ricordiamo, la platea dei partecipanti si è allargata da dieci a 32 persone, comprese quelle che presentano particolari situazioni di svantaggio o fragilità, in un percorso volto al miglioramento delle proprie competenze e all’ingresso o reinserimento nel mercato del lavoro.

Molto soddisfatto l’assessore alle Politiche Sociali Martino De Falco: «Accogliamo positivamente una misura che permette di dare maggiore continuità a percorsi che rappresentano, per tante persone, un’importante occasione di crescita e di avvicinamento al mondo del lavoro. Prolungare queste esperienze significa offrire più tempo per acquisire competenze, consolidare quanto appreso e rafforzare il percorso di inclusione e autonomia già intrapreso.

Come amministrazione continueremo a prestare grande attenzione a tutte quelle opportunità capaci di trasformare la formazione in uno strumento concreto di inclusione sociale e lavorativa».