San Martino, prelievi nei vigneti dopo il rogo ad Airola: attesi gli esiti A richiedere gli accertamenti il primo cittadino Pasquale Pisano

di Paola Iandolo

Al via i prelievi nei vigneti di San Martino Valle Caudina per dare il via libera alla vendemmia. Su richiesta del sindaco Pasquale Pisano, questa mattina i tecnici dell’Asl di Avellino hanno effettuato prelievi nei terreni di quattro aziende vitivinicole. Gli esiti attesi nelle prossime ore, a ridosso dell’avvio della vendemmia. L’attività di controllo arriva in un momento particolarmente delicato per il comparto vitivinicolo locale, considerata l’imminenza della vendemmia. I campioni raccolti saranno sottoposti alle necessarie analisi per accertare le condizioni dei terreni e delle produzioni e fornire un quadro puntuale della situazione.

Attesi i risultati

L’attenzione è rivolta agli esiti degli accertamenti, che, secondo quanto previsto, dovrebbero essere comunicati nelle prossime ore. I risultati saranno determinanti per comprendere se vi siano eventuali criticità e, soprattutto, per fornire agli operatori del settore e alla comunità le necessarie garanzie sulla qualità e sulla sicurezza delle produzioni vitivinicole. La richiesta avanzata dall’amministrazione comunale punta proprio a fare chiarezza attraverso verifiche effettuate dagli organismi competenti, evitando allarmismi e affidandosi ai dati che emergeranno dalle analisi.