Ascoli-Avellino: il settore ospiti del "Del Duca" è già sold-out Sabato (ore 19.30) la sfida al "Del Duca": i dettagli per la trasferta

Erano 900 i biglietti a disposizione della tifoseria ospite per Ascoli-Avellino, in programma sabato (ore 19.30) e valida per la quinta giornata del campionato di Serie B. Dalle ore 16 la prevendita dei tagliandi e il settore è già sold-out. I ticket avevano un prezzo di 14 euro più diritti di prevendita ed erano acquistabili online e presso i punti vendita del circuito TicketOne. Per striscioni, coreografie, tamburi e megafoni la società irpina ha pubblicato i riferimenti su normative e richieste del sito ufficiale dell'Ascoli Calcio 1898. In basso ecco l'itinerario per la tifoseria ospite.

"Queste le misure organizzative adottate: vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania per il solo settore ospiti; vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio, escluso il settore ospiti, ai soli residenti nelle province di Ascoli Piceno, Teramo, Fermo e Macerata, nonché ai residenti nelle altre province solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Ascoli Calcio 1898 FC alla data del 31 agosto 2026; incedibilità dei titoli di ingresso".

Il comunicato

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Ascoli-Avellino che verrà disputata sabato 19 settembre 2026 alle ore 19:30 e valevole per la 5^ giornata del campionato di serie B, partirà questo pomeriggio, martedì 15 settembre 2026, alle ore 16:00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio "Cino e Lillo Del Duca" di Ascoli Picerno per un totale di 900 posti. I ticket avranno un prezzo di € 14,00 più diritti di prevendita e saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito TicketOne. La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19:00 di venerdì 18 settembre 2026.

Itinerario per la tifoseria ospite

Percorso obbligatorio tifoseria ospite: Dall’Autostrada A14 uscita San Benedetto del Tronto, poi Raccordo Autostradale 11 (Superstrada Ascoli-Mare) quindi S.S. 4 (Salaria) uscita Rosara. Proseguire in direzione Stadio fino all’area di parcheggio sulla Circonvallazione Nord. Il biglietto potrà essere presentato all’ingresso sia in formato cartaceo che su smartphone. Gli utilizzatori dei titoli di accesso si impegnano a rispettare il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso, nonché a prendere visione ed a rispettare il Regolamento d’uso dello stadio pubblicati sul sito internet ufficiale della società (www.ascolicalcio1898.it).