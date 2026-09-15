Scandone Avellino: ecco Darryl Jackson per i lupi "Sono grato alla società per la fiducia e per questa importante opportunità"

La Scandone Avellino ha annunciato l'accordo con Darryl Joshua Jackson, guardia statunitense con cittadinanza maltese, classe 1985, alta 190 centimetri, per la stagione di Serie B Nazionale 2026/2027. "Giocatore di grande esperienza, leadership e qualità realizzativa, Jackson approda in biancoverde dopo aver conquistato la promozione in Serie A2 con la Gema Montecatini, confermandosi ancora una volta tra gli esterni più affidabili e prolifici della categoria. - si legge nella nota della società biancoverde - Nell’ultima stagione ha disputato 31 partite di regular season, facendo registrare 14,9 punti, 2,3 rimbalzi e 2,4 assist di media, con il 47% da 2, il 42% da 3 e il 95% ai tiri liberi. Nei playoff promozione ha aggiunto 12,7 punti e 2,6 rimbalzi a gara, mantenendo il 37% dalla lunga distanza. Complessivamente, tra stagione regolare e post-season, ha totalizzato 652 punti in 46 presenze, realizzando 116 triple e chiudendo con il 40% dall’arco e oltre il 92% dalla lunetta".

"Sono entusiasta di affrontare le nuove sfide"

"È davvero bello tornare in Italia e avere l’opportunità di giocare per un club storico come la Scandone Avellino. Sono entusiasta di affrontare le nuove sfide che questa stagione porterà con sé e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e lo staff tecnico. Sono grato alla società per la fiducia e per questa importante opportunità": ha spiegato Jackson ai canali ufficiali della Scandone.

"Esterno di comprovata esperienza"

"Con il suo arrivo la Scandone Avellino inserisce nel proprio roster un esterno di comprovata esperienza, dotato di grande talento offensivo, eccellenti percentuali al tiro e una profonda conoscenza del basket italiano": ha aggiunto il club biancoverde.

La scheda

"Dopo l’esperienza universitaria al Warner Pacific College, Jackson ha iniziato la propria carriera professionistica in Romania, indossando prima la maglia del Pitesti e successivamente quella della Steaua Bucarest, con cui ha partecipato anche alla FIBA EuroChallenge. Il suo percorso internazionale è poi proseguito a Cipro, dove ha conquistato il campionato con l’Etha Engomis di Nicosia, in Germania con il Ludwigsburg e in Georgia con il Sukhumi. Nel 2014 è arrivato in Italia, costruendo una carriera importante tra Serie A e Serie A2. Ha vestito, tra le altre, le maglie di Brindisi, Roseto, Casalpusterlengo, Caserta, Scafati e Forlì. Proprio nelle esperienze con Casalpusterlengo, Scafati e Forlì ha confermato le proprie notevoli capacità offensive, viaggiando stabilmente tra i 17 e i 19 punti di media.

Dal 2020 ha proseguito il proprio percorso italiano con Bergamo, nuovamente Scafati, Stella Azzurra Roma, Latina e Chieti, prima del trasferimento a Ruvo di Puglia. Con la formazione pugliese ha sfiorato i 20 punti di media nella prima stagione, affermandosi come uno dei migliori realizzatori della Serie B Nazionale. Nell’annata successiva è stato protagonista della promozione in A2, chiudendo la regular season con 18,3 punti di media, il 45% da tre e il 94% ai tiri liberi, ai quali ha aggiunto oltre 17 punti a partita nei playoff. La successiva promozione ottenuta con Montecatini certifica ulteriormente il valore di un giocatore abituato a competere ad alti livelli e a essere determinante nei momenti decisivi della stagione".