Marcolini: "Avellino protagonista con tanti giovani di qualità" L'ex tecnico dei lupi è intervenuto nel corso di "0825" su OttoChannel - Canale 16

"È un risultato di prestigio perché in questa stagione il Palermo, dopo un po' che ci prova, riuscirà a tornare in A. Ha una squadra super ed è quella da battere. L'Avellino ha firmato un'ottima reazione dopo l'esordio negativo con l'Arezzo, ma talvolta le cose negative portano a migliorarsi. Nesta ha cambiato modulo e ha avuto le risposte che cercava. Dopo le sconfitte tra Coppa Italia e campionato, ha cambiato assetto e ha portato ottimi risultati. Ha trovato i giusti equilibri e la squadra è diventata protagonista. Soprattutto in Serie B ci vuole calma e non puoi lasciare nulla al caso. Sarà sempre importante mantenere compattezza, ma se questo è l'inizio fa ben sperare": così si è espresso sull'Avellino l'ex tecnico dei lupi, Michele Marcolini, nel corso di "0825", appuntamento del lunedì sera (ore 22.30) su OttoChannel - Canale 16.

"Attendo Faticanti, paga solo il via della nuova avventura"

"La crescita esponenziale di Russo, sta facendo molto bene, ha trovato la via del gol, molto belli quelli che realizza. Spicca sugli altri, sono molto curioso di vedere cosa farà Cheddira, ha qualità da categoria superiore. - ha spiegato l'allenatore di Savona - È un calciatore che ha tanti colpi in canna. Ci sono tanti giovani nel centrocampo. A me piace molto Faticanti. Dovrà pagare un po' l'inizio dell'avventura in Serie B, ma è un calciatore che mi piace molto. Di Maggio e Berenbruch rappresentano il meglio del centrocampo del calcio giovanile dei 2005. È molto bello che l'Avellino abbia scelto così tanti giovani: portano entusiasmo ed energia".

"James? Sorpreso, sarebbe stato fantastico"

"James? Onestamente, volendo tanto bene all'Avellino, ma mi ha fatto strano, però sarebbe stato un colpo straordinario. Anche a livello di immagine sarebbe stato un colpo fantastico. Peccato perché ne avrebbe guadagnato tutta la Serie B, ma si metterà in evidenza qualche italiano".