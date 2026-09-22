Tragedia in un’azienda della provincia di Avellino: morto il padre del titolare Indagano i carabinieri di Avellino su disposizione del pm della procura di Avellino

Nella mattinata odierna, all’interno degli spazi privati di un’attività economica situata in un comune della provincia di Avellino, si è verificato un tragico incidente che ha causato il decesso di un uomo di 87 anni, padre del titolare dell’azienda.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine per i primi accertamenti. Al momento sono in corso le attività investigative finalizzate a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri delle articolazioni del Comando Provinciale di Avellino, che stanno operando sotto il coordinamento del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Avellino. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a chiarire le circostanze nelle quali si è verificato il drammatico episodio.