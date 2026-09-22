Droga e rapine nel tarantino: 21 arresti: in azione anche la Mobile di Avellino L'operazione in Puglia, le esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare

La Polizia di Stato, nelle prime ore della mattinata odierna, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti di 21 persone ritenute presunte componenti di un sodalizio criminale di tipo mafioso, con base operativa nel comune di Manduria, nel Tarantino.

I reati contestati

I reati contestati, oltre al 416 bis c.p., vanno dall'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio, alla detenzione illegale di armi da guerra con relativo munizionamento, porto illegale di armi comuni da sparo con matricola abrasa, ricettazione, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi, estorsione, rapina, tutti aggravati dalla circostanza di aver agito avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dall'appartenenza al clan (c.d. metodo mafioso) nonché al fine di agevolarne l'attività.

Le ordinanze di custodia cautelare

All'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare hanno collaborato con la Squadra mobile di Taranto anche gli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine di Lecce e Bari, dei Cinofili Antiesplosivo e antidroga di Bari e Napoli, delle Squadre Mobili di Avellino, Benevento, Brindisi, Lecce, Matera e Potenza, nonché delle Sisco di Lecce, Napoli e Potenza.