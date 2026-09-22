Criaco a "0825": "L'Avellino non deve commettere l'errore di specchiarsi" Rivedi la puntata | "Bisogna lavorare molto sulla mentalità e vedere dove si vuole arrivare"

"Io parlerei della mentalità di squadra. Mi sembra che non abbia ancora capito quale deve essere la mentalità": così l'ex difensore dell'Avellino, Leo Criaco, intervenuto nel corso di "0825", appuntamento del lunedì sera (ore 22.30) su OttoChannel - Canale 16, si è espresso sui biancoverdi guardando già alla sfida con la Sampdoria, in programma venerdì 9 ottobre (ore 20.30). Clicca qui per rivedere la puntata di ieri.

"Lavorare sulla mentalità"

"Ha perso all'esordio, poi hanno ottenuto tre ottimi risultati. Ad Ascoli ha iniziato benissimo, ma probabilmente si è cullato e specchiato sul vantaggio e questo non deve succedere. - ha affermato - Alla botta dell'esordio negativo ha firmato tre grandi risultati e magari si è adagiata un po' ad Ascoli. Sono d'accordo con mister Imbimbo, bisogna lavorare molto sulla mentalità e vedere dove vuole arrivare questo Avellino".