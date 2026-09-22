Avellino Basket: Owens torna in gruppo Ingresso graduale, ma riecco il lungo USA verso l'esordio in campionato

Tariq Owens torna in gruppo, riprende la preparazione con l'Halley Campania Avellino Basket, lanciata verso l'esordio in campionato. Domenica, con palla a due alle 18, la squadra irpina ospiterà l'Elachem Vigevano al PalaDelMauro per la prima giornata della Serie A2 2026/2027. Il lungo statunitense si è sottoposto a nuovi esami strumentali che hanno aperto al ritorno in gruppo, ma con un ingresso graduale. Le condizioni fisiche di Owens saranno rivalutate nel corso della settimana. Appare, quindi, difficile l'esordio in gara ufficiale, ma tutto passerà per le sensazioni nei prossimi allenamenti.

Il comunicato

"L'Halley Campania Avellino Basket comunica che l'atleta Tariq Owens, dopo essersi sottoposto a nuovi esami clinici, da oggi riprenderà la preparazione aggregandosi al gruppo squadra di coach Gennaro Di Carlo. Il cestista sarà gradualmente inserito e le sue condizioni saranno monitorate nel corso della settimana".