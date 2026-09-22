Scandone Avellino: ecco Edoardo Maresca L'ex Viola Reggio Calabria: "Ringrazio la società per questa opportunità"

È ufficiale l'accordo tra la Scandone Avellino ed Edoardo Maresca, ala forte classe '98, alta 201 centimetri e reduce dall'avventura con la Pallacanestro Viola Reggio Calabria. Il cestista è stato avversario dei lupi nella finale playoff della scorsa stagione. "La Scandone Avellino, dopo aver effettuato un’attenta valutazione della prima fase di preparazione, ha ritenuto di dover intervenire sul mercato per assicurare maggiore equilibrio tra settore esterni e lunghi. In tale ottica vanno inquadrati gli arrivi di Jackson prima e Maresca poi a cui la società rivolge il più caloroso benvenuto nella famiglia biancoverde": si legge nella nota diffusa dalla società del presidente Marco Trasente.

"Non vedo l’ora di cominciare"

"Sono davvero felice di arrivare ad Avellino, una piazza storica che ho avuto modo di conoscere già nella finale playoff della scorsa stagione. - ha spiegato Maresca ai canali ufficiali del club irpino - Giocare al PalaDelMauro davanti a cinquemila persone è stata un’emozione straordinaria e un grande motivo d’orgoglio. Avendo entrambi i genitori campani, per me indossare la maglia di una squadra della loro terra, peraltro in una realtà prestigiosa come la Scandone, rappresenta una motivazione ulteriore e mi trasmette grande carica ed entusiasmo. Ringrazio la società per questa opportunità e, in particolare, il presidente, che ha fatto in modo che tutto ciò si concretizzasse. Ringrazio anche il coach, che sin dai primi contatti mi ha fatto sentire desiderato e importante all’interno del progetto. Non vedo l’ora di cominciare, conoscere i miei nuovi compagni e mettermi al lavoro. Ci attende una stagione lunga e impegnativa, che affronteremo con determinazione e spirito di squadra. Forza Scandone".