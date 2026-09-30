Auto si ribalta e finisce fuori strada: paura nella notte sul Raccordo Nuovo incidente sul raccordo Avellino-Salerno

Ancora un incidente nella notte sul raccordo Avellino-Salerno, dove un' auto si è ribaltata e una donna rimasta intrappolata. E' successo la scorsa notte intorno alle ore 2 sulla Superstrada Salerno-Avellino, nei pressi dell’imbocco per Caserta, dove una Fiat Punto bianca è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata, finendo fuori strada. Alla guida si trovava una giovane donna, rimasta intrappolata nell’abitacolo.

La dinamica dell'incidente

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Per cause da chiarire, la conducente avrebbe perso il controllo della vettura che, dopo essere uscita dalla sede stradale, è finita nell’erba e si è ribaltata.

L'intervento dei sanitari

Alcuni atuomobilisti hanno allertato i soccorsi che sono arrivati tempestivi. Poco dopo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per aprire le portiere deformate e permettere ai sanitari di raggiungere la conducente ed estrarla dall’abitacolo in sicurezza.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire con precisione quanto accaduto. Successivamente è arrivato anche il carro attrezzi per la rimozione della vettura.

